Петербурженку ранили ножом во время кровавой борьбы за мобильник

Женщина получила два ножевых ранения, но так и не отдала телефон налетчику.

В четверг, 5 марта, в дежурную часть полиции Красносельского района обратился мужчина, который заявил о нападении на свою бывшую жену. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Грабитель напал на 29-летнюю женщину в лифте дома на улице Котина. Незнакомец показал нож и велел отдать мобильный телефон. Однако потерпевшая решила дать отпор. В ходе драки жертва налета получила два ножевых ранения – в левый бок и левую руку. При этом телефона из рук она так и не выпустила. Грабителю пришлось скрыться с места преступления ни с чем.

Первым делом пострадавшая позвонила бывшему мужу, который и набрал телефон дежурной части. Женщину госпитализировали, угрозы для ее жизни нет. Мобильный телефон, борьба за который стала буквально кровавой, был изъят в качестве вещдока.

В настоящий момент ведется расследование. Полиция ищет худого мужчину лет 45 в темном пуховике, куртке и шапке.

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Фото: Piter.TV