Приняты меры к установлению сообщников задержанного.

Полиция Петербурга задержала мужчину, угнавшего элитную иномарку на улице Союза Печатников. Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Адмиралтейского района 11 мая этого года поступило сообщение от генерального директора транспортной компании. Он рассказал, что у него угнали автомобиль Toyota Camry, стоимость которого составляет 2,4 млн. рублей. По его словам, иномарку угнали в ночь на 11 мая от дома №29 по улице Союза Печатников. В этот же день по данному факту возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража).

Позже сотрудники полиции нашли и задержали 44-летнего безработного петербуржца. В квартире правонарушителя правоохранители изъяли документы на различные автомобили, необходимые для последующей продажи, а также средства подавления сигнала.

Известно, что угнанную иномарку петербуржец перегнал в поселок Шушары, а затем передал неизвестному. В настоящий момент полиция Петербурга устанавливает местонахождение автомобиля.

Ранее мы писали, что в Петербурге у замдиректора по строительству угнали Mitsubishi Outlander за 1,8 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти