В Петербурге у замдиректора по строительству угнали Mitsubishi Outlander за 1,8 млн рублей

На камеры видеонаблюдения попали двое неизвестных, которые сели в автомобиль и уехали с парковки.

В четверг, 10 июня, в полицию Петербурга через номер "112" обратился мужчина и заявил, что у его сына, заместителя директора по строительству ООО "Стройкомфорт", угнали автомобиль марки Mitsubishi Outlander. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Дорогую иномарку угнали в период с 9:30 утра 9 июня до 10 утра 10 июня с парковки дома №137/1 по Приморскому шоссе. Угонщики транспортного средства попали на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как двое неизвестных подходят к авто, садятся в него и уезжают с парковки.

Автомобиль застрахован, дополнительными средствами спутниковой сигнализации не оборудован. Сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Ленобласти полиция задержала автоугонщика-рецидивиста, разбиравшего краденые иномарки.

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