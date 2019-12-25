Полиция Петербурга задержала мужчину, находящегося в межгосударственном розыске

Подозреваемый не платил налоги, будучи директором коммерческой организации.

В пятницу, 29 октября, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что полицейским удалось задержать мужчину, который находился в международном розыске.

Так, накануне ночью, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска у дома 29 по проспекту Луначарского, задержан 34-летний гражданин зарубежного государства. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В пресс-службе уточнили, что уголовное дело завели в конце прошлого года.

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Фото: Piter.tv