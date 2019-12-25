В Солнечном у гендиректора строительной компании украли 60 млн рублей

Деньги пропали из сейфа предпринимателя.

Накануне в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился гендиректор крупной строительной компании. 44-летний мужчина заявил о пропаже крупной суммы денег из его дома. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Неизвестный проник в частный дом предпринимателя и похитил из сейфа 60 млн рублей. Оперативники сняли отпечатки пальцев и следы обуви на месте преступления. Также они изъяли записи с камер наружного наблюдения. Ведется поиск преступника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV