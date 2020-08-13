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Полиция Петербурга задержала двух нетрезвых граждан, пытавшихся проникнуть на "Аврору"
Сегодня, 21:19
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Полиция Петербурга задержала двух нетрезвых граждан, пытавшихся проникнуть на "Аврору"

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Нарушителей задержали и доставили в отделение полиции.

В Петербурге задержали двух граждан, которые пытались проникнуть на территорию корабля-музея "Аврора". Об этом 9 октября, в субботу, сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти. 

Сотрудники "Росгвардии" оперативно прибыли на место происшествия, после срабатывания на "Авроре" кнопки тревожной сигнализации. Сотрудник музея сообщил росгвардейцам, что двое мужчин в нетрезвом состоянии пытались пройти в музей, однако получили отказ. Нарушители после этого начали громко и нецензурно бранить администрацию, не реагируя на призывы остановиться. 

Нарушителей задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее два десятка школьников принесли клятву юнармейца на борту "Авроры".

Фото: ВКонтакте / Крейсер "Аврора"

Теги: аврора, музей
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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