Полиция Петербурга задержала двух нетрезвых граждан, пытавшихся проникнуть на "Аврору"

Нарушителей задержали и доставили в отделение полиции.

В Петербурге задержали двух граждан, которые пытались проникнуть на территорию корабля-музея "Аврора". Об этом 9 октября, в субботу, сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники "Росгвардии" оперативно прибыли на место происшествия, после срабатывания на "Авроре" кнопки тревожной сигнализации. Сотрудник музея сообщил росгвардейцам, что двое мужчин в нетрезвом состоянии пытались пройти в музей, однако получили отказ. Нарушители после этого начали громко и нецензурно бранить администрацию, не реагируя на призывы остановиться.

Нарушителей задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее два десятка школьников принесли клятву юнармейца на борту "Авроры".

Фото: ВКонтакте / Крейсер "Аврора"