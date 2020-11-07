Два десятка школьников принесли клятву юнармейца на борту "Авроры"

С вступлением в ряды Всероссийского движения ребят поздравили ветераны.

На борту крейсера "Аврора" в Петербурге более 20 ребят принесли клятву юнармейца 20 марта. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Ребята сводного юнармейского отряда Красногвардейского района "Красная Гвардия", который носит имя Героя Советского Союза Леонида Белоусова, принесли клятву и исполнили официальный гимн "Юнармии". С вступлением в ряды Всероссийского движения ребят поздравили ветераны, командир крейсера и старшие товарищи.

Отмечается, что юнармейцы регулярно приезжают в воинских частях ЗВО, знакомятся со службой, вооружением и боевой техникой, учатся оказывать медпомощь и работают с ветеранами Великой Отечественной войны в качестве волонтеров.

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Фото: ВКонтакте / Крейсер "Аврора"