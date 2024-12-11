Юнармия Петербурга увеличилась на 4 тыс человек в 2024 году

Всего местное отделение юнармейцев насчитывает 19 тыс участников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что за прошедший год численность участников регионального отделения Юнармии увеличилась на 4 тыс человек. Таким образом, общее количество петербургских юнармейцев увеличилось до 19 тыс в 143-х отрядах суммарно, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Патриотическое воспитание – один из приоритетов в нашей работе с молодёжью. Ребята искренне любят наше Отечество, интересуются историей города и страны, принимают активное участие в патриотических мероприятиях. В школах создаются музеи, посвящённые блокаде, проводятся встречи с ветеранами. Много молодёжных патриотических акций запланировано к Дню прорыва блокады и к Дню полного освобождения Ленинграда. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В ушедшем году петербургская Юнармия провела порядка 200 общегородских мероприятий и свыше 300 событий районного масштаба. Среди наиболее значимых событий – Главный военно-морской парад, а также акции памяти на Пискаревском мемориальном кладбище и военно-спортивные игры. Также в 2024 году впервые состоялись Всероссийские военно-спортивные соревнования Юнфлота с участниками из 15 регионов страны.

Ранее мы писали, что дети участников СВО смогут поехать в оздоровительные лагеря за счет бюджета Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Юнармия 78