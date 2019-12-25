Башкетова недовольна решением Юнармии об участии детей в параде

По мнению главы петербургского Роспотребнадзора, командиры Юнармии поступили легкомысленно.

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила, что руководство детской патриотической организации, которая расположена на территории города, нарушило закон региона

По мнению Башкетовой, парад – исключение, массовые мероприятия все так же ограничены. Глава ведомства уверена, что руководство Юнармии поступило легкомысленно: ни Смольный, ни Роспотребнадзор не знали о том, что дети будут участвовать в параде.

Наталия Башкетова отметила, что, если бы Роспотребнадзор был в курсе о планах Юнармии, то потребовал бы незамедлительную обсервацию участников с обязательным медицинским освидетельствованием.

Безусловно, мы проведем обследование детей. Но я не могу дать гарантии. Я очень надеюсь, все пройдет гладко. Я очень надеюсь, что нам не придется отстранять детей от мероприятия из-за того, что они будут носителями или больны коронавирусной инфекцией отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что парад Победы на Дворцовой посетит 100-летний ветеран.

Фото: Piter.TV