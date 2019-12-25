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Парад Победы на Дворцовой посетит 100-летний ветеран
Сегодня, 13:52
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nastya960

Парад Победы на Дворцовой посетит 100-летний ветеран

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Гости будут рассажена в шахматном порядке через одного человека.

Парад Победы в Петербурге посетят 200 ветеранов и блокадников. Об этом рассказал замглавы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко, передал корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.

Гости будут рассажена в шахматном порядке через одного человека. С этим помогут помогут волонтеры от комитета по молодежной политике. Проходить на площадь все будут по одному через КПП. Также перед парадом будет проведена дезинфекция, на Дворцовой будут раздавать маски и перчатки.

Самым старшим ветераном, который примет участие в мероприятии, будет мужчина 1919 года рождения.

Накануне прошла первая репетиция Парада Победы на Дворцовой площади.

Фото: Piter.TV

Теги: ветераны, дворцовая площадь, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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