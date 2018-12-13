Полиция Петербурга задержала двоих вымогателей, которые изнасиловали должника

Дело раскрыли спустя четыре года.

Полиции Петербурга удалось поймать двоих злоумышленников, которые предположительно изнасиловали мужчину, у которого вымогали деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Четыре года "коллекторы" были в розыске, но поймать их удалось только сейчас.

По данным правоохранительных органов, заявление поступило в февраля 2015 года. Молодые люди надругались над местным жителем на Загородном проспекте. Преступники потребовали от мужчины отдать им несуществующий долг в 6,5 тысяч долларов. Получив отказ, они сначала пытали его электрошокером, а после вступили с ним в насильственную интимную близость.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Одним из вымогателей оказался 33-летний мигрант. Его коллегой также стал 27-летний приезжий. Оба заключены под стражу.

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Фото: Piter.tv