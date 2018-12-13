В Ольгино 79-летнюю пенсионерку ударили по голове камнем ради 120 рублей

Нападавшую 56-летнюю пенсионерку позже задержала полиция.

В Ольгино 79-летнюю пенсионерку ограбили, ударив камнем по голове. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, на женщину напали 15 мая примерно в 11:00 около дома ½ по Колодезной улице. На пожилую женщину напала женщина невысокого роста, на ней были рейтузы и цветное платье до колен. У пенсионерки она забрала 120 рублей и скрылась.

Позже полиция задержала нападавшую 56-летнюю пенсионерку. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

В этот же день двое в масках попытались ограбить продуктовый магазин в Селезнево.

Фото: pixabay