Двое в масках попытались ограбить продуктовый магазин в Селезнево

Главной целью злоумышленников являлся сейф.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга и области разыскивают двух мужчин, который накануне попытались ограбить магазин в поселке Селезнево. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СПБ и ЛО.

Как стало известно, в ночь на 15 мая двое мужчин в масках ворвались в продуктовый магазин на Центральной улице. Злоумышленники встретили в здании двух продавцов и рабочего, против которых применили физическую силу и перцовый баллончик.

После избиения они попытались вскрыть местный сейф, однако испугались охранной сигнализации. Грабители скрылись с места происшествия ни с чем.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "разбой". Преступников ищут.

Фото: Piter.TV