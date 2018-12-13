Двое в масках попытались ограбить продуктовый магазин в Селезнево

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга и области разыскивают двух мужчин, который накануне попытались ограбить магазин в поселке Селезнево. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СПБ и ЛО.
Как стало известно, в ночь на 15 мая двое мужчин в масках ворвались в продуктовый магазин на Центральной улице. Злоумышленники встретили в здании двух продавцов и рабочего, против которых применили физическую силу и перцовый баллончик.
После избиения они попытались вскрыть местный сейф, однако испугались охранной сигнализации. Грабители скрылись с места происшествия ни с чем.
В полиции возбудили уголовное дело по статье "разбой". Преступников ищут.
Фото: Piter.TV
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