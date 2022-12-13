В Красногвардейском районе 30 пожарных тушили частный дом более пяти часов

Сведения о пострадавших не поступали. Огонь полностью уничтожил дома.

В Красногвардейском районе, 5 февраля, произошел пожар. В СНТ "Лесное" полыхал частным дом на Центральной улице, 1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 0:11. Выяснилось, что двухэтажный жилой дом с мансардой площадью 63 "квадрата" и пристройку площадью 15 "квадратов" охватил огонь.

Тушить здания отправились 30 спасателей и шесть спецмашин. В 1:48 пожар был локализован. Ликвидировать пламя удалось только к 5:25 утра.

Сведения о пострадавших не поступали. Огонь полностью уничтожил дома.

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Фото: Piter.tv