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В Красногвардейском районе 30 пожарных тушили частный дом более пяти часов
Сегодня, 9:46
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В Красногвардейском районе 30 пожарных тушили частный дом более пяти часов

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Сведения о пострадавших не поступали. Огонь полностью уничтожил дома.

В Красногвардейском районе, 5 февраля, произошел пожар. В СНТ "Лесное" полыхал частным дом на Центральной улице, 1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 0:11. Выяснилось, что двухэтажный  жилой дом с мансардой площадью 63 "квадрата" и пристройку площадью 15 "квадратов" охватил огонь. 

Тушить здания отправились 30 спасателей и шесть спецмашин. В 1:48 пожар был локализован. Ликвидировать пламя удалось только к  5:25 утра.

Сведения о пострадавших не поступали. Огонь полностью уничтожил дома.

Ранее на Piter.tv: на Выборгской набережной каршеринг попал в ДТП.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мчс, пожар в снт лесное, пожарные, спасатели, центральная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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