Полиция Петербурга за стуки нашла подозреваемого в хищении 1,5 млн у пенсионера

. У мошенника уже есть три судимости. В последний раз он вышел из колонии буквально перед совершением нового преступления.

Сотрудники уголовного розыска Московского района за сутки нашли и задержали подозреваемого в ограблении пенсионера на 1,5 млн рублей при продаже бензогенератора.

Накануне 27-летнего жителя Ставропольского края нашли в поселке Лаврики у дома 68, корпус 2, по улице Шоссе. У мошенника уже есть три судимости. В последний раз он вышел из колонии буквально перед совершением нового преступления.

Сотрудники уголовного розыска Московского района за сутки нашли и задержали подозреваемого в ограблении пенсионера на 1,5 млн рублей при продаже бензогенератора.

Накануне 27-летнего жителя Ставропольского края нашли в поселке Лаврики у дома 68, корпус 2, по улице Шоссе. У мошенника уже есть три судимости. В последний раз он вышел из колонии буквально перед совершением нового преступления.

Следствие предполагает, что пенсионер рассказал, что примерно в 11:00 он прогуливался у своего дома. К нему подошёл неизвестный и предложил приобрести бензогенератор. После согласия мужчина заявил, что он доставит товар прямо в квартиру. Злоумышленник оказался в квартире заявителя. Во время расчета за товар он применил к пожилому человеку физическую силу и совершил хищение 1,5 млн рублей из прикроватной тумбочки, после чего скрылся с места происшествия.

Видео: Piter.tv