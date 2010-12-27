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Полиция Петербурга разыскивает насильника 17-летней девушки
Сегодня, 11:03
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Cherepanov

Полиция Петербурга разыскивает насильника 17-летней девушки

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На девушку напали во время прогулки по лесу.

В среду, 10 июля на границе Красносельского района Петербурга и Стрельны неизвестный мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку и скрылся с места преступления. Нападение произошло на территории лесополосы садоводства "Макаровец". Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Мужчина напал на девушку вечером, когда она гуляла по лесу. После нападения мать потерпевшей обратилась в полицию.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. Мужчину объявили в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петроградском районе Петербурга задержали буйных жильцов коммунальной квартиры.

Фото: Pixabay

Теги: изнасилование, красносельский район, преступление, снт макаровец, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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