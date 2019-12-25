Злоумышленники похитили у инкассаторов 10 млн рублей в Невском районе

Сейчас их разыскивает полиция.

Неизвестные напали на сотрудников логистической компании и похитили у них около 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о произошедшем по проспекту Обуховской обороны, 295 поступило в полицию Невского района около 10:00. Злоумышленники скрылись на автомобиле с похищенными денежными средствами.

На данный момент полицейские разыскивают участников налета.

Ранее житель Петербурга выстрелил в человека на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: Piter.TV