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Злоумышленники похитили у инкассаторов 10 млн рублей в Невском районе
Сегодня, 12:36
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nadezhda_sib

Злоумышленники похитили у инкассаторов 10 млн рублей в Невском районе

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Сейчас их разыскивает полиция.

Неизвестные напали на сотрудников логистической компании и похитили у них около 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о произошедшем по проспекту Обуховской обороны, 295 поступило в полицию Невского района около 10:00. Злоумышленники скрылись на автомобиле с похищенными денежными средствами.

На данный момент полицейские разыскивают участников налета. 

Ранее житель Петербурга выстрелил в человека на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: Piter.TV

Теги: инкассаторы, кража, налет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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