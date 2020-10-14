Полиция Петербурга решила провести профилактическую беседу с цыганским бароном

В полной экипировке и с оружием правоохранители проникли к нему в особняк.

В сентябре неизвестные ограбили магазин текстиля на Светлановском проспекте, подозреваемыми являются две цыганки. После этого полицейские решили провести профилактическую беседу с лидером этнической группы, он является родственником одной из задержанных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Женщины отобрали выручку у продавца в размере 87 тыс. рублей, их удалось найти спустя 5 дней.

Накануне, 12 октября, полицейские посетили особняк барона в поселке Горелово Красносельского района. Судя по кадрам, гостей не ждали. Правоохранителям пришлось забираться через окна. Дом осмотрели вместе со служебными собаками. В результате было обнаружено охотничье ружье с 10 патронами и травматический пистолет с 8 патронами, они не принадлежат хозяину дома. По данному факту возбуждено административное производство.

О результатах беседы не сообщается.

Ранее цыгане похитили петербурженку и принудили отдать им документы на квартиру.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области