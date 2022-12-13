Полиция Петербурга пресекла деятельность фирмы, оказывавшей мнимые услуги по списанию долгов

Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Из офиса изъята документация, компьютерная техника, электронные носители информации, 80 печатей различных организаций, банковские карты и более 2,4 миллионов рублей наличными.

В Петербурге полиция пресекла деятельность группы лиц, оказывавших мнимые услуги по списанию долгов. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 апреля обратились две петербурженки 55 и 67 лет, которые сообщили о хищении денежных средств путём обмана.

Старшая из заявительниц рассказала, что в связи с тяжёлым положением, она больше не могла оплачивать ранее взятый в банке автокредит, в связи с чем у нее образовалась задолженность. В интернете она увидела рекламу об оказании помощи людям, оказавшимся должниками перед банком, и признании их банкротами. Женщина приехала в офис компании, где "консультант" объяснила пенсионерке, что непосредственно их организация не занимается списанием задолженности, однако они могут за определенную компенсацию заключить договор с другой юридической фирмой, которая поможет женщине в решении её вопроса.

Пожилая женщина согласилась, после чего её перевезли в офис уже новой фирмы и составили ряд документов, с которыми она в сопровождении "сотрудника юридического центра" направилась в банк и получила 1 млн рублей. Документы между пенсионеркой и обеими организациями были составлены таким образом, что практически весь объем денежных средств от вновь взятого кредита оказался в руках злоумышленников.

Аналогичную историю рассказала полицейским и вторая заявительница. Обманным путем "специлиасты" получили от нее 462 тысячи рублей.

Правоохранители задержали 25-летнюю уроженку Ставрополя, "консультировавшую" пожилых женщин при обращении в офис компании по списанию задолженности, 36-летнюю жительницу Василеостровского района (генерального директора "юридического центра"), а также двух её сотрудников, 31-летнего "клиент-менеджера", непосредственно оформлявшего документы на получение кредита, и 27-летнего водителя, сопровождавшего женщин при переезде из офиса организаций в банковские учреждения.

Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Из офиса изъята документация, компьютерная техника, электронные носители информации, 80 печатей различных организаций, банковские карты и более 2,4 миллионов рублей наличными.

В начале марта был задержан телефонный мошенник из Тольятти, обманувший петербургского пенсионера. В полицию в июле 2022 года обратился 73-летний пенсионер. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и убедил сообщить данные своих банковских карт и коды из сообщений. После этого с карты были списаны денежные средства в размере 483 897 рублей.

Видео: МВД