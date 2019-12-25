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В Петербурге поймали банкира из Калуги, похитившего 122 млн рублей
Сегодня, 9:02
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Alena_Zinovieva

В Петербурге поймали банкира из Калуги, похитившего 122 млн рублей

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Мужчину искали по всей стране с ноября 2020 года.

Полиция Петербурга задержала банкира из Калуги, который находился в федеральном розыске за кражу 122 млн рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчину поймали возле дома №16 по Лиговскому проспекту. Известно, что с 2014 по 2015 гг. он был председателем правления "Академического русского банка". Заключив несколько фиктивных невозвратных кредитов, он украл у банка более 122 млн рублей, после чего скрылся.

Злоумышленника искали по всей стране с ноября 2020 года. Сейчас задержанного доставили в дежурную часть Петербурга, вскоре его передадут московской полиции.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее мы писали, что четверо экс-полицейских осуждены в Петербурге за вымогательство.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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