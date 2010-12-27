Из-за их действий пострадали около пяти детей.

В четверг, 24 октября, стало известно о том, что полиция Петербурга поймала двух эксгибиционистов. Об этом сообщает "Фонтанка".

Одного из подозреваемых задержали у 26 дома на улице Композиторов. Пострадавшие сообщили правоохранителям, что мужчина совершил действия насильственного характера в отношении двух сестёр 12 и 8 лет. Мужчина затащил девочек в парадную дома Приморского района.

После полицейские задержали еще одного преступника. Мужчина из Молдавии показывал причинные места несовершеннолетним девочкам.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что дорожный конфликт на Московском проспекте закончился стрельбой.

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