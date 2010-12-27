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Дорожный конфликт на Московском проспекте закончился стрельбой
Сегодня, 10:27
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Alena_Zinovieva

Дорожный конфликт на Московском проспекте закончился стрельбой

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Водитель Mercedes вышел из машины и выстрелил в лобовое стекло оппонента.

В полицию Московского района Петербурга обратился 25-летний мужчина и заявил, что его машину обстрелял неизвестный на Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Дорожный конфликт произошел во дворе дома №189 на Московском проспекте. Водитель Mercedes вышел из машины и выстрелил в лобовое стекло автомобиля Opel Astra, который принадлежит заявителю. После этого хулиган скрылся с места происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция устанавливает личность стрелявшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Энтузиастов мужчина открыл стрельбу по автоледи.

Фото: pixabay.com

Теги: дорожный конфликт, стрельба, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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