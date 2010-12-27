Дорожный конфликт на Московском проспекте закончился стрельбой

Водитель Mercedes вышел из машины и выстрелил в лобовое стекло оппонента.

В полицию Московского района Петербурга обратился 25-летний мужчина и заявил, что его машину обстрелял неизвестный на Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Дорожный конфликт произошел во дворе дома №189 на Московском проспекте. Водитель Mercedes вышел из машины и выстрелил в лобовое стекло автомобиля Opel Astra, который принадлежит заявителю. После этого хулиган скрылся с места происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция устанавливает личность стрелявшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Энтузиастов мужчина открыл стрельбу по автоледи.

Фото: pixabay.com