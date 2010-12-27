На Энтузиастов мужчина открыл стрельбу по автоледи

Между автолюбителями завязался конфликт, который закончился стрельбой.

В понедельник, 7 октября, в полицию Петербурга обратилась 31-летняя женщина и рассказала о дорожном конфликте на пересечении Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Потерпевшая рассказала, что на перекрестке ее подрезал автомобиль "Лада Калина". Водитель легковушки поравнялся с автомобилем петербурженки и попросил открыть окно. Между автолюбителями возник словесный конфликт, во время которого мужчина достал пистолет и выстрелил в сторону женщины. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

В результате стрельбы автоледи не пострадала. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что нелегального оруженосца, застрелившего человека, приговорили к девяти годам в колонии.

Фото: Piter.TV