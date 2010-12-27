Нелегального оруженосца, застрелившего человека, приговорили к девяти годам в колонии

В ходе конфликта с приятелями он открыл по ним стрельбу.

Житель Петербурга Рамазан Исмаилов признан виновным в убийстве, покушении на убийство и незаконном ношении оружия, сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

Суд выяснил, что в марте прошлого года между Исмаиловым и тремя другими людьми возник конфликт на почве спора. Конфликт перерос в обоюдную стрельбу оппонентов мнений, в ходе которой осужденный семь раз выстрелил в мужчин, в результате чего один из них скончался на месте, а второй получил тяжкий вред здоровью.

На заседании преступник объяснял свои действия самообороной, а пистолет, по его словам, был найден там же, на месте конфликта. Однако суд нашел доказательства, подтверждающие вину подсудимого по обозначенным статьям.

Теперь Исмаилову предстоит провести 9,5 лет в колонии строгого режима.

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Фото: Piter.tv