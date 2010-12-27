На Звездной" из ревности зарезали продавца шавермы

Соперник ударил мигранта ножом в живот.

В ночь с 5 на 6 октября на Звездной улице убили продавца шавермы. Причиной насильственной смерти стала ревность нападающего. Преступник зарезал соперника из-за женщины.

О разборках рассказали местные жители. Они заметили вблизи станции метро "Звездная" драку. Потасовка у продуктового магазина переросла в вооруженный конфликт. Один из мужчин достал нож и пырнул им обидчика. По данным очевидцев, убийцей стал еще один продавец шавермы.

Пострадавшего нашли прохожие. Они заметили у него ранение в живот. Добровольцы пытались остановить машину, чтобы жертву отвезти в больницу. Однако никто не остановился.

Погибшему на вид было около 25-30 лет. Его личность устанавливается.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Заневском жители ночью нашли "Жигули" с тремя запертыми собаками.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

