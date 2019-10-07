На Заневском жители ночью нашли "Жигули" с тремя запертыми собаками

Петербуржцы предположили, что у владельца нет добрых намерений в отношении питомцев.

В Красногвардейском районе петербуржцы нашли ветхую машину, в которой оставили животных. Внутри транспортного средства на целую ночь оставили трех собак. Там же находятся решетки. Очевидцы предположили, что автомобиль регулярно подобным образом перевозит питомцев.

По данным местных жителей, одна из запертых собак с перевязанной мордой. Владелец машины заметил, что активисты начали снимать его автомобиль и вышел из ближайшего дома. Оказалось, что владельцем транспортного средства был "южанин". Он припарковал бордовые "Жигули" около Заневского проспекта, 30. Молодой человек заметил, что машина не него, а квартира, в которой он живет - съемная.

Посмотрите на видео: собаки явно украдены или незаконно отловлены с целью УБОЯ и продажи на МЯСО говорят очевидцы

Добровольцы написали заявление в правоохранительные органы. Однако они переживают, что представители закона оставят ситуацию без разбирательств.

Ранее Piter.tv писал о том, что на улицах Петербурга заметили бэтмобиль.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб Признавашки