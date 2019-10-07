Видео: на улицах Петербурга заметили бэтмобиль

Гоночное авто продается владельцем.

В Петербурге местные жители обнаружили на улицах города бэт-мобиль. некоторых подобное "чудо-техники" очень удивило. Другие же не нашли в этом ничего особенного, так как машине, как и другим транспортным средствам, приходится стоять в пробках.

Ранее владелец машины выложил объявление о продаже. За бэтмобиль хозяин хочет выручить 55 миллионов рублей. В описании он указал, что транспорт изготовлен в 2018 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что в петербургском метро заметили читающую газету панду.

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