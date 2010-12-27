В петербургском метро заметили читающую газету панду

"Животное" не обращало внимание на остальных пассажиров и спокойно читало новости.

Вечером 6 октября петербуржцы смогли увидеть панду в метро. Неизвестный аниматор в костюме полосатого медведя развалился на сиденьях и читал газету. Для этого пранкер даже не забыл нацепить на нос очки. Он укрылся одеялом, чтобы стало более уютно, а также подложил себе подушку. О необычном пассажире в подземке города рассказали очевидцы. Они сфотографировали панду.

Петербуржцы добавили, что молодой человек был не полностью в костюме. Большая часть тела, выдающего в нем человека, осталась обычной. Она была закрыта одеждой, а не "полосками".

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские руферы беспрепятственно залезли на здание Биржи.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП Неизданное

