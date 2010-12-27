  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском метро заметили читающую газету панду
Сегодня, 6:37
39
lesjasap

В петербургском метро заметили читающую газету панду

0 0

"Животное" не обращало внимание на остальных пассажиров и спокойно читало новости.

 

Вечером 6 октября петербуржцы смогли увидеть панду в метро. Неизвестный аниматор в костюме полосатого медведя развалился на сиденьях  и читал газету. Для этого пранкер даже не забыл нацепить на нос очки. Он укрылся одеялом, чтобы стало более уютно, а также подложил себе подушку. О необычном пассажире в подземке города рассказали очевидцы. Они сфотографировали панду.

Петербуржцы добавили, что молодой человек был не полностью в костюме. Большая часть тела, выдающего в нем человека, осталась обычной. Она была закрыта одеждой, а не "полосками".

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские руферы беспрепятственно залезли на здание Биржи.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП Неизданное
 

Теги: аниматор, метро, панда, пранкер
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии