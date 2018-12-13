Полиция Петербурга опровергла информацию о юноше, выпрыгнувшем из окна на Просвещения

Ранее в СМИ заявили, что молодой человек спасался от наркоманов, держащих его в плену.

Правоохранительные органы Петербурга заявили, что сведениями о юноше, выпавшем из окна на проспекте Просвещения, они не обладают. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что местного жителя в квартире держали наркоманы, спасаясь от которых жертве пришлось выйти через окно.

СМИ заявили, что 20-летний петербуржцев пострадал, выпав в четвертого этажа. Там его якобы держали взаперти малознакомые люди, пытавшиеся заставить его принимать наркотики. Потерпевший рассказал, что ему удалось сбежать и отделаться легкими травмами.

В полиции отметили, что данная информация является недостоверной. Оперативники выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.tv писал о том, что День Победы в Петербурге отметили без нарушений.

Фото: Piter.tv