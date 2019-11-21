Полиция Петербурга лишила прав стритрейсера Борща

В среду, 19 августа, стало известно, что петербургского стритрейсера Максима Глухих, более известного по прозвищу Борщ, лишили водительских прав.
Привлекли мужчину к ответственности из-за автомобиля, номерной знак которого был изменен. Несмотря на то, что Глухих уверял, что номера спереди и сзади стёрлись во время эксплуатации, вину признал полностью. За руль гонщик сядет, в лучшем случае, через три месяца.
Ранее мы писали, что стритрейсер Борщ из Петербурга врезался в отбойник.
Фото: Piter.TV
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