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Полиция Петербурга лишила прав стритрейсера Борща
Сегодня, 21:49
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smirenny

Полиция Петербурга лишила прав стритрейсера Борща

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Стритрейсера лишили прав на три месяца.

В среду, 19 августа, стало известно, что петербургского стритрейсера Максима Глухих, более известного по прозвищу Борщ, лишили водительских прав. 

Привлекли мужчину к ответственности из-за автомобиля, номерной знак которого был изменен. Несмотря на то, что Глухих  уверял, что номера спереди и сзади стёрлись во время эксплуатации, вину признал полностью. За руль гонщик сядет, в лучшем случае, через три месяца. 

Ранее мы писали, что стритрейсер Борщ из Петербурга врезался в отбойник.

Фото: Piter.TV

Теги: лишение прав, стритрейсер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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