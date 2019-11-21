Полиция Петербурга лишила прав стритрейсера Борща

Стритрейсера лишили прав на три месяца.

В среду, 19 августа, стало известно, что петербургского стритрейсера Максима Глухих, более известного по прозвищу Борщ, лишили водительских прав.

Привлекли мужчину к ответственности из-за автомобиля, номерной знак которого был изменен. Несмотря на то, что Глухих уверял, что номера спереди и сзади стёрлись во время эксплуатации, вину признал полностью. За руль гонщик сядет, в лучшем случае, через три месяца.

Ранее мы писали, что стритрейсер Борщ из Петербурга врезался в отбойник.

Фото: Piter.TV