В Петербурге ищут вора с ведром, наполненным золотыми украшениями

Мужчине удалось вынести из квартиры ювелирки на 150 тысяч рублей.

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный вынес из жилой квартиры золотые украшения. Чтобы унести награбленное, вору пришлось воспользоваться ведерком. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Заявление в правоохранительные органы написала местная жительница. Пострадавшая объяснила, что из помещения на Пражской улице исчезли изделия на общую сумму в 150 тысяч рублей. Пропажа обнаружилась после того, как петербурженка вернулась с дачного участка, днем 15 июня.

Соседка жертвы рассказала, что видела подозрительную личность 14 июня. Мужчина поставил под окно ведро, но тогда женщина не обратила на это особого внимания.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржца вывезли на Волковское кладбище и отобрали кошелек с телефоном.

Фото: Piter.tv