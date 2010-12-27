Петербуржца вывезли на Волковское кладбище и отобрали кошелек с телефоном

В машину к неизвестным петербуржец сел сам.

Правоохранители Петербурга проводят проверку по факту нападения на одного из жителей Парголово. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Пострадавший обратился в полицию 16 июня. С его слов, в ночь на 16 июня он был на Думской улице, где сел в автомобиль черного цвета. В салоне были двое мужчин нерусской национальности, которых пострадавший не знал. Эти двое неизвестных отвезли петербуржца на Волковское кладбище, распылили ему в глаза содержимое из газового баллончика, отобрали телефон с кошельком и оставили среди могил одного.

По данному факту проводится проверка.

Также за сутки в разных районах Петербурга ограбили двух несовершеннолетних.

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