За сутки в разных районах Петербурга ограбили двух несовершеннолетних

К школьникам применили физическую силу и украли мобильный телефон и другие вещи.

В воскресенье, 16 июня, в разных районах Петербурга произошло нападение на двух несовершеннолетних школьников. С заявлением в полицию пришла жительница Василеостровского района, а также поселка Парголово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Одна из потерпевших заявила, что неизвестный напал на ее несовершеннолетнего сына возле моста Бетанкура. Применив физическую силу, он украл мобильный телефон и наушники у мальчика. После этого нападающий скрылся с места происшествия.

Также в полицию обратилась жительница Парголово. По ее словам, трое грабителей напали на ее сына возле дома №51 по улице Ломоносова. Они силой отобрали у школьника мобильный телефон и наручные часы, после чего скрылись в неизвестном направлении.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье "Грабеж". Грабителей ищет полиция.

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Фото: Piter.TV