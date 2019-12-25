Злоумышленник по телефону сообщил о намерении сжечь консульство Израиля в Петербурге

Неизвестный грозился сжечь консульство Израиля в Петербурге. Накануне в полицию с заявлением об этом обратился старший инспектор отделения управления нарядами Отдельного батальона по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Злоумышленник звонил с двух номеров. На место оперативно прибыли наряды УМВД. В ходе проверки территории потенциально опасных объектов не обнаружили. Эвакуация по решению сотрудников консульства не проводила.
Полиция разыскивает неизвестного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее анонимные "минеры" атаковали три ТЦ в Петербурге.
Фото: "Яндекс.Карты"
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