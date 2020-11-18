Активисты выступают против принятия закона, ограничивающего свободу информации.

Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста вечером 17 ноября. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала BFMTV. Митингующие встретились около Национального собрания (нижней палаты французского парламента). Они выступили против принятия законопроекта о "глобальной безопасности". Демонстрация собрала несколько сотен человек.

По мнению активистов, 24 статья законопроекта нарушает право на свободу информации. В ней говорится о штрафе или заключении на год за распространение "изображения лица или других частей, которые способствуют идентификации" полицейского или жандарма во время проведения операции. В документе отмечается, что наказание последует, если задачей преступника является посягательство на психическую или физическую неприкосновенность представителя закона.

Профсоюзы журналистов, а также правозащитники считают, что статья делает невозможным для обычных граждан и представителей СМИ снимать правоохранителей, даже в том случае, если те применяют насилие.

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Видео: Youtube/Storyful Rights Management