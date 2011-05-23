Мужчина предпринял попытку дать автоинспектору взятку, положив деньги в подстаканник между передними сиденьями.

Полиция Москвы возбудила в отношении водителя, нарушившего ПДД, уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инспектор ДПС остановил водителя автомобиля, который не был пристегнут ремнем безопасности, на улице Малой Красносельской. Мужчина предпринял попытку дать автоинспектору взятку, положив деньги в подстаканник между передними сиденьями. Несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, водитель был задержан. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Химках задержали криминальных курьеров, похитивших у пенсионерки 1,3 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА