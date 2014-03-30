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Полиция Москвы проверит видео с блогером, справляющим нужду на фоне портрета ветерана
Сегодня, 10:21
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Полиция Москвы проверит видео с блогером, справляющим нужду на фоне портрета ветерана

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Мужчина осквернил объект, установленный в память о защитниках Родины.

Полиция Москвы проверит видео с блогером, справляющим нужду на фоне портрета ветерана ВОВ. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы правоохранительных органов по региону. ранее по социальным сетям распространился ролик, на котором молодой человек реализует естественную потребность в непредназначенной для этого обстановке.

Молодой человек совершил провокационные действия на фоне портрета ветерана ВОВ. Организован комплекс мероприятий, направленный на установление личности и привлечение нарушителя к ответственности.

пресс-служба МВД по Москве

В прокуратуре российской столицы уточнили, что контролируют процессуальную проверку. По предварительно версии, герой видео осквернил объект, посвященный защитникам Отечества. Инцидент зафиксирован на территории района Измайлово.

В МВД опровергли слухи об увольнении начальника ГИБДД Петербурга Алексея Семенова.

Фото: Piter.tv
 

Теги: блогер, ветераны, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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