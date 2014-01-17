В МВД опровергли слухи об увольнении начальника ГИБДД Петербурга Алексея Семенова

Он занимает эту должность с октября 2017 года.

В среду, 24 ноября, в СМИ появилась информация об увольнении начальника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова. Сообщалось, что он подал рапорт на имя министра МВД Владимира Колокольцева и заявил о своем уходе с занимаемой должности.

В пресс-службе МВД по городу и области опровергли эту информацию. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Генерал-майор Алексей Семенов возглавил ГИБДД в Северной столице в начале октября 2017 года. До этого он был замглавы управления инспекции.

Ранее Александра Германа назначили новым председателем комитета по природопользованию.

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