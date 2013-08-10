Александра Германа назначили новым председателем комитета по природопользованию

На протяжении четырех месяцев комитетом руководил врио Александр Кучаев.

Новым главой комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга стал Александр Герман. До этого он тоже работал в Смольном, но в комитете имущественных отношений. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба администрации города.

С завтрашнего дня Герман приступит к работе на новой должности. В КИО он был заместителем председателя комитета. Назначение не стало новостью, так как Александр Беглов согласовывал кандидату в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Глава "экологичного" комитета Денис Беляев ушел с поста в июле этого года по собственному желанию.

Фото: администрация Петербурга