Александр Герман может занять пост главы комитета по природопользованию

В настоящее время Герман занимает пост заместителя председателя комитета имущественных отношений.

Александр Герман может занять пост председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Губернатор Петербурга Александр Беглов уже направил Министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову на согласование кандидатуру Германа на эту должность. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее должность председателя комитета по природопользованию занимал Денис Беляев. Однако в июле этого года он объявил о своем уходе, карьеру он решил строить в администрации Адмиралтейского района. Временным председателем комитета стал Александр Кучаев, который являлся зампредседателя ведомства.

Недавно мы писали, что Елена Фидрикова временно возглавила комитет по социальной политике Петербурга.

Фото: Piter.tv