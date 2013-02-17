Всего от противоправной деятельности пострадали порядка 40 граждан.

Полиция Москвы пресекла деятельность лжеюристов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники обещали обманутым инвесторам и вкладчикам возврат средств. Они также гарантировали повышение пенсионных выплат пожилым гражданам. Отмечается, что после получения денежных средств фигуранты создавали видимость работы, однако реальных услуг не предоставляли.

Ущерб от мошенничества превысил 10 млн рублей. Всего от противоправной деятельности пострадали порядка 40 граждан. Полицейские задержали подозреваемых на территории Московского региона. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде пресекли незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА