Полиция Мордовии задержала находящегося в розыске мужчину с поддельным водительским удостоверением

Мужчина числился умершим с мая 2024 года.

Российские правоохранительные органы по Мордовии задержали находящегося в розыске мужчину с поддельным водительским удостоверением. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что на территории местного поселка Комсомольский инспекторы ДПС подали сигнал об остановке водителю автомобиля ВАЗ-21113. Однако законные требования полицейских нарушитель проигнорировал. Мужчина увеличил скорость транспортного средства. Далее во врем преследование машину удалось остановить. За рулем находился пожилой мужчина. Он предъявил для проверки документы, имеющее признаки подделки. Водительское удостоверение было выдано на имя 66-летнего пенсионера.

В ходе проверки по базе данных федеральной информационной системы Госавтоинспекции выяснилось, что указанный в документах гражданин числится умершим с мая 2024 года. пресс-служба МВД РФ по региону

Правонарушителем оказался 70-летний уроженец из Владикавказа. Полиция установила, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства. В последнее время мужчина находился в Саратовской области, откуда направлялся в Пензу с целью продажи фруктов. В 2023 году россиянин ыл осуждён на 180 часов обязательных работ и два года лишения управления транспортными средствами за совершение преступления, предусмотренного части 1 статьи 264.3 УК РФ. Мужчина находился в федеральном розыске, так как скрывался от судебных органов в Нижегородской области за подделку документов. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 264.3 и части 3 статьи 327 УК РФ, а также составлены два административных протокола за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Фигурант расследования пояснил, что через Интернет приобрёл поддельное водительское удостоверение. Данный документ был ему необходим для осуществления трудовой деятельности. Мужчина задержан и передан инициатору розыска.

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Фото и видео: МВД Медиа