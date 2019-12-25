Представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова не стала комментировать информацию о предполагаемом задержании президиума КС.

Милиция Минска опровергла информацию о задержании Марии Колесниковой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Несколько часов назад появилась информация о том, что члена президиума Координационного совета (КС) Марию Колесникову посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Очевидцы рассказывают, что это произошло утром 7 сентября возле Национального художественного музея.

Ее коллега Павел Латушко предположил, что оппозиционерку могли задержать. Он также подчеркнул, что еще несколько представителей совета – Иван Кравцов и Антон Родненков – не выходят на связь.

Ранее мы сообщили, что силовики задержали в Минске около 20 протестующих.