Милиция Минска опровергла информацию о задержании Марии Колесниковой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
Несколько часов назад появилась информация о том, что члена президиума Координационного совета (КС) Марию Колесникову посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Очевидцы рассказывают, что это произошло утром 7 сентября возле Национального художественного музея.
Ее коллега Павел Латушко предположил, что оппозиционерку могли задержать. Он также подчеркнул, что еще несколько представителей совета – Иван Кравцов и Антон Родненков – не выходят на связь.
Ранее мы сообщили, что силовики задержали в Минске около 20 протестующих.
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