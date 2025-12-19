За обеспечение функционирования узла связи подозреваемым обещали вознаграждение в размере 15 тысяч рублей в сутки.

Полиция Карелии ликвидировала нелегальный узел связи. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в начале января нынешнего года 19-летний подозреваемый нашел объявление о подработке в мессенджере. Он действовал по указанию неизвестных кураторов. Молодой человек подыскал съемную однокомнатную квартиру в городе, а потом через транспортную компанию получил от вербовщиков оборудование с необходимым программным обеспечением для налаживания абонентского терминала пропуска трафика

Отмечается, что юноша привлек своего 21-летнего знакомого для помощи в осуществлении противоправной деятельности. За обеспечение бесперебойного функционирования узла связи в интересах мошенников из Украины обоим полагалось денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей в сутки.

Видео: МВД по Республике Карелия