В Гатчинском районе ищут разбойников, напавших на настоятеля храма

Злоумышленники избили мужчину и украли у него телефон и ключи от сейфа.

Около 10 часов утра во вторник, 15 декабря, в полицию Гатчинского района Ленобласти обратился мужчина. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, пострадал родственник заявителя, настоятель храма.

Выяснилось, что в частный дом настоятели проникли неизвестные. Злоумышленники избили мужчину и надели на него наручники, после чего отобрали телефон и ключи от сейфа и скрылись. Сейчас на месте происшествия работает полиция, пострадавшего осматривают медики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, разбойников уже разыскивают.

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Фото: Piter.TV