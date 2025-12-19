Общая сумма украденного составила порядка 2,3 млн рублей.

Полиция Астрахани вернула женщине украденные мошенниками драгоценности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, на протяжении некоторого времени неизвестные звонили ее дочери и оказывали психологическое давление. Они уговорили девочку забрать из дома более 80 ювелирных украшений на общую сумму порядка 2,3 млн рублей и отнести их на кладбище, чтобы оставить на одной из могил.

Спустя несколько дней в полицию пришел местный житель, который принес ювелирные украшения. По его словам, с ним связался неизвестный с просьбой оказать курьерские услуги и забрать якобы коробку пожилой родственницы. Увидев внутри золотые украшения, мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию.

Похищенное имущество возвращено законной владелице. В настоящее время расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и круг лиц, причастных к преступлению.

Видео: УМВД по Астраханской области