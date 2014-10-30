На Наставников задержали организатора интернет-магазина по продаже метадона

Возбуждено уголовное дело

Полицией Петербурга задержан организатор интернет-магазина по продаже метадона. Об этом рассказали в региональном МВД.

Полицейскими 4 июня была пресечена деятельность интернет-магазина, осуществляющего незаконный сбыт наркотического средства метадон через тайники-закладки. В квартире дома 15 по проспекту Наставников задержан ранее неоднократно судимый 37-летний организатор магазина.

По адресу проживания подозреваемого изъяты электронные весы, упаковочный материал, мобильный телефон, используемый для создания и администрирования указанного интернет-магазина, где были обнаружены фотографии и описание тайников-закладок. По указанным адресам изъяты два свертка с метадоном, общей массой 0,64 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее в Петербурге на трассе М-11 в Honda Civic нашли 25 кг синтетического наркотика.

Фото: Piter.tv