В Ленобласти задержали стрелка по соседскому участку

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в землю, рядом с забором заявителя.

В понедельник, 8 июля, в полицию Ломоносовского района поступило сообщение от 43-летнего местного жителя, проживающего на улице Березовой в СНТ "Орбита-3". Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, он заявил, что накануне вечером сосед по участку стрелял в сторону его дома из травматического пистолета.

В результате выезда сотрудников полиции на своем дачном участке по улице Урожайная в этом же садоводстве был задержан и доставлен в отдел полиции 51-летний сосед. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в землю, рядом с забором заявителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV