Полицией Крыма окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

В МВД рассказали о криминальной деятельности местного жителя.

Следственные органы по российскому полуострову Крым завершили расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего местного жителя в незаконной банковской деятельности. В пресс-службе правоохранительных органов региона уточнили, что мужчина в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года проводил следки купли-продажи иностранной валюты в городе Джанкое. При этом у него не было специального разрешения за эту деятельность. В ходе оперативных мероприятий был задокументирован факт обмена подпольным банкиром 10 100 000 рублей на 120 000 американских долларов.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по части 2 статьи 172 УК РФ, с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. пресс-служба МВД по Крыму

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Фото и видео: МВД Медиа