В Петербурге поймали цыганку, выманившую у мужчины 1 млн рублей за "снятие порчи" и врачевание

Женщина два года нечестно обогащалась за счет наивного жителя Ленобласти.

Вечером 16 февраля петербургская полиция задержала на Ленинском проспекте женщину, подозреваемую в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 37-летняя неработающая представительница кочевого народа нечестно зарабатывала на жизнь посредством "снятия порчи" и липового врачевания.

Как выяснилось, в период с 2018 года по 1 февраля 2021 года женщина обобрала 54-летнего жителя Лужского района Ленобласти на миллион рублей. Всю сумму злоумышленница брала за якобы чудодейственные обряды. Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД